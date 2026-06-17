Почетный вице‑президент ISU не смог оценить перенос решения по допуску россиян

Лакерник о переносе решения ISU по допуску россиян: «Это никак не меняет ситуацию. Не знаю, является ли положительным сдвигом»
Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник затруднился оценить позицию Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских спортсменов.
Ранее на Тенерифе прошло заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Организация сообщила, что анализирует ситуацию и представит результаты в ближайшие недели.
– Как бы вы прокомментировали решение ISU? Нужно ли на него смотреть с оптимизмом?
– Не знаю. У меня нет комментариев, потому что это решение ISU никак не меняет примерную ситуацию, которая была. Поэтому является ли это положительным сдвигом? Мне уже задавали этот вопрос. Я не знаю, потому что пока ISU этот вопрос не решил.
– Какое было отношение на Тенерифе со стороны других сборных?
– Нормальное абсолютно, – сказал Лакерник.
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