Фигурист Попов рассказал, почему решил возобновить карьеру

Фигурист Попов — о возобновлении карьеры: «Плющенко и Рудковская не побоялись взять «сбитого летчика» и поверили в меня»
Фигурист Иван Попов рассказал «Матч ТВ», почему решил возобновить карьеру под руководством Евгения Плющенко.
21‑летний Попов пропустил сезон‑2025/26. Фигурист становился третьим в Финале Кубка России среди юниоров в 2022 году.
— Вы решили возобновить карьеру?
— Всё верно, долго решался на этот шаг и понял, что готов. Главное, чтобы тело тоже было готово!
— Почему решили перейти к Евгению Плющенко?
— Наверное, так просто сложились звезды. Позвал меня в команду мой близкий человек — Никита Юрьевич Трушков. С этим специалистом я знаком давно, и без него ничего бы не было. Он предложил попробовать восстановиться, убедил меня в том, что ещё ничего не потеряно, низкий ему поклон за это. Я благодарен за то, что меня позвали в такую огромную команду, поверили в меня.
— Как проходит адаптация в новой команде?
— Всё хорошо. Идёт интенсивное восстановление, все тренеры вовлечены в процесс, все готовы удивлять и радовать. Большое спасибо отдельно Евгению Викторовичу и Яне Александровне, они в меня верят, это очень ценно. Эти люди не побоялись взять «сбитого летчика» в фигурном катании, поверили в меня и дают шанс реализовать свои амбиции.
Удобный каток, мне нравится здесь заниматься. Ко мне прислушиваются, это важно. Выражаю глубокое уважение всей команде и надеюсь на наш прочный, продуктивный и долгий союз! — сказал Попов «Матч ТВ».
Фигурист Попов — о возобновлении карьеры: «Плющенко и Рудковская не побоялись взять «сбитого летчика» и поверили в меня»
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