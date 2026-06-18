$73.3685.03

Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой: «Со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев заявил, что готов приехать в Казань на открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой.

Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой
© РИА Новости
«У школы есть директор, если позвонят и пригласят, безусловно, рассмотрю это. Все будет зависеть от заманчивости предложения. Разумеется, со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом. Но надо будет смотреть, поскольку 30 августа я работаю в Санкт-Петербурге, а 1 сентября — в Москве. Сумею ли добраться — вопрос. Но, конечно, рассмотрю такую возможность, если ко мне обратятся», — сказал Губерниев.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Спортс: главные новости
Спортс: главные новости