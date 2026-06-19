«Это большие медали. Они не должны даваться легко». Тутберидзе — о травмах
Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе и фигуристки Алиса Двоеглазова и Дина Хуснутдинова высказались о травмах в большом спорте.
Двоеглазова: Меня до сих пор тревожит моя травма 2023 года, когда был перелом и трещина большеберцовой кости. Но тут ты просто выбираешь – терпеть или нет.
Хуснутдинова: Конечно, у всех спортсменов болят суставы, колени в особенности. Мы прыгаем сложнооборотные прыжки – это опять же нагрузки на коленные суставы. У многих болит спина, стопы у многих болят. После выходного мне очень тяжело – особенно на первой тренировке – прыгать прыжки. Болят суставы. Но я уже привыкла к этому. Если у тебя на протяжении многих лет, то это уже возможно.
Тутберидзе: Травмы, к сожалению, у взрослых спортсменов – это нормально. Есть компенсаторные травмы – это не когда ты сегодня упал, это когда ты много лет стирал хрящи свои коленные – и они все-таки стёрлись.
С этим ты ничего не поделаешь, с этим надо учиться жить, не обращая внимания, где-то продолжать тренироваться, если ты себя хочешь подвести к этому старту. Может быть, где-то прибегать, к сожалению, к обезболивающим в момент проката.
Ну это такой путь. Это большой спорт. Это большие медали. Это большие достижения. Они не должны даваться легко.
Приведённый выше диалог состоялся в рамках сериала «Метод Тутберидзе» на Okko.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»