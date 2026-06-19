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«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью». Тутберидзе — о поколении

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Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сравнила фигуристок нового поколения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью». Тутберидзе — о поколении
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«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают. Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трёх лет. Здесь вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.
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