«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью». Тутберидзе — о поколении
Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сравнила фигуристок нового поколения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают. Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трёх лет. Здесь вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Маурисио Почеттино: «Аргентина – потрясающая команда. Скалони – лучший тренер на ЧМ. Вишенка на торте – Месси. Против такой комбинации очень сложно играть»
«Присудил бы «Золотой мяч» Кейну, если бы ЧМ заканчивался сегодня. Удивился, когда лучшими игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Харри». Аленичев о форварде «Баварии»