Тутберидзе высказалась об исключительности нынешнего поколения фигуристок в России

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в документальном проекте на Okko высказалась о нынешнем поколении российских фигуристок.

По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью.

«Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет. Здесь вопрос, научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса», — заявила тренер.

Ранее Тутберидзе раскритиковала фигуристку Аделию Петросян за выступление на Олимпиаде-2026.

«Кто-то и в 15 лет уже взрослый. А Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни. Возможно, единственный», — сказала тренер.

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.