Тутберидзе сравнили с собакой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в документальном сериале на платформе Okko рассказала о разговоре с матерью, которая в детстве сравнила ее с собакой.

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Тренер вспомнила, как однажды спросила, почему она постоянно тренируется, а не играет с другими детьми во дворе.

«Этери, знаешь, вот есть собачки-дворняжки, которые просто бегают сами по себе, а есть собаки породистые, их водят на поводке. И вот ты — породистая собака, ты не можешь бегать по двору как дворняжка», — сказала мать Тутберидзе.

Тутберидзе в 1994-1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Также Тутберидзе тренирует Аделию Петросян, которая приняла участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.