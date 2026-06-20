Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, впервые отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен заявил, что ему все равно, так как близкие люди его поддержали.
«Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет», — посчитал фигурист.
Ранее Александр Плющенко представил новую короткую программу. В нее вошли тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп.
21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.
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