$73.4484.17

Татьяна Тарасова: «Согласна с Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Индивидуальности не хватает, причем всем»

Sports.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.

Тарасова: российским фигуристкам не хватает индивидуальности
© РИА Новости
«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу. Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживем и увидим, каким будет следующее. Возможно, все снова будет хорошо», – сказала Тарасова.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Спортс: главные новости
Спортс: главные новости