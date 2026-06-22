Тарасова: российским фигуристкам не хватает индивидуальности

Татьяна Тарасова: «Согласна с Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Индивидуальности не хватает, причем всем»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.
«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу. Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживем и увидим, каким будет следующее. Возможно, все снова будет хорошо», – сказала Тарасова.
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«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана