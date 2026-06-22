Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Причины смерти не называются.
"Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева. Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию, служил этому виду спорта, своему делу, останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
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Петер Шмейхель: «Гол Месси нельзя было засчитывать – Мак Аллистер сбил Шлагера, должен был быть штрафной. Очевидная ошибка судьи»
Месси – 3-й игрок с голами в 6 матчах ЧМ подряд. До аргентинца это удавалось Фонтену и Жаирзиньо
Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере – 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов