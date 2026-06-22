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Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

ТАССиещё 6

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев
© РИА Новости

Причины смерти не называются.

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"Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева. Светлая память об этом замечательном человеке, спортсмене, тренере, который всего себя отдавал фигурному катанию, служил этому виду спорта, своему делу, останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

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