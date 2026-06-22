«Медведева не исполняла ультра-си»: чемпионка ОИ ответила Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на слова Этери Тутберидзе о том, что нынешние российские фигуристки не обладают исключительностью. Ее слова передает "Sport24".

"Загитова и Медведева не исполняли элементы ультра-си. У них имелась возможность больше заняться хореографией. А сегодня девочкам приходится осваивать очень сложные элементы, и это очень отбирает в харизме и артистичности. Мы не видим исключительности у нынешнего поколения, потому что сейчас акцент на ультра-си элементах", - заявила Бестемьянова.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.