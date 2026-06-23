Фигуристка Соколова: тренер Кудрявцев был для меня вторым отцом

Соколова рассказала, что тренер Кудрявцев был для нее вторым отцом
Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Елена Соколова считает заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева своим вторым отцом. Об этом она рассказала ТАСС.
Кудрявцев скончался на 89-м году жизни.
"Он был очень светлым, очень трудолюбивым человеком, он был как второй отец. Всегда мог прийти на помощь, если что-то понадобится. Он был настоящим тренером, фанатом своего дела, он был очень добрым человеком. Я все понимаю головой, но еще не очень верится или не очень хочется в это верить", - сказала Соколова.
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»
Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»