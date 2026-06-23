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Соколова рассказала, что тренер Кудрявцев был для нее вторым отцом

ТАСС

Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Елена Соколова считает заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева своим вторым отцом. Об этом она рассказала ТАСС.

Фигуристка Соколова: тренер Кудрявцев был для меня вторым отцом
© ТАСС

Кудрявцев скончался на 89-м году жизни.

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"Он был очень светлым, очень трудолюбивым человеком, он был как второй отец. Всегда мог прийти на помощь, если что-то понадобится. Он был настоящим тренером, фанатом своего дела, он был очень добрым человеком. Я все понимаю головой, но еще не очень верится или не очень хочется в это верить", - сказала Соколова.
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