Авербух: сейчас на льду нет ярких бриллиантов

Илья Авербух: «Соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду сейчас нет, но все в один сезон может измениться»
Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух согласился с мнением тренера Этери Тутберидзе об отсутствии уникальных фигуристок-одиночниц в России на данный момент.
Ранее Тутберидзе в интервью Okko заявила: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир».
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«Все движется волнообразно. Тот всплеск, который начался еще с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой — Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Это была выдающаяся плеяда девочек. Этери Георгиевне, безусловно, виднее, потому что она работает с одиночницами, но я уверен, что талантливые девочки всегда есть и будут в России. На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки [Загитова и Медведева], но все в один сезон может измениться», — сказал Авербух.
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