Авербух: сейчас на льду нет ярких бриллиантов

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух согласился с мнением тренера Этери Тутберидзе об отсутствии уникальных фигуристок-одиночниц в России на данный момент.

Ранее Тутберидзе в интервью Okko заявила: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир».