Авербух: Москвина – человек, на которого всем нам надо равняться

Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»
Хореограф Илья Авербух назвал Тамару Москвину выдающимся тренером и человеком.
Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Москвиной исполнилось 85 лет.
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«Тамара Николаевна – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться. Она показывает достойнейший путь выдающегося человека с большой буквы, подарившего нашей стране созвездие олимпийских чемпионов. Но самое главное, что она настоящий локомотив, который продолжает двигать фигурное катание: петербургское, российское и мировое. Я горжусь тем, что вхожу в близких круг друзей Тамары Николаевны. Очень ей благодарен за ее триумфальный выход в нашем спектакле в роли Черепахи Тортиллы в 84 года. Я ее поздравляю, желаю сил, здоровья, долгих‑долгих‑долгих лет. Пример для всех нас, как нужно проходить свой жизненный путь. Дай бог, долгих лет. Тамара Николаевна еще подарит нашей стране олимпийских чемпионов – это одно из моих пожеланий ей», – сказал Авербух.
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