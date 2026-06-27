Двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин назвал последнюю экстраординарную фигуристку в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это Камила Валиева, а на данный момент других подобных спортсменок нет.

«Не думаю, что из-за нынешних обстоятельств нужно кого-то винить. Я все же склонен думать, что это цикличная история», — заявил Жулин.

Ранее о нынешнем поколении российских фигуристок высказалась заслуженный тренер России Этери Тутберидзе. По мнению специалиста, современные фигуристки в стране не обладают исключительностью.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны — Петр Гуменник и Аделия Петросян — выступили на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.