Роднина высказалась о перспективах Трусовой в фигурном катании
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина высказалась о перспективах Александры Трусовой в грядущем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».
По словам депутата, фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки.
Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. В феврале этого года она вернулась к соревнованиям на чемпионате России по прыжкам.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.
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