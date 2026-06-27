Роднина высказалась о перспективах Трусовой в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина высказалась о перспективах Александры Трусовой в грядущем сезоне. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам депутата, фигурное катание не вращается вокруг одной спортсменки.

«Далеко не факт, что Трусова будет хоть что-то выигрывать. Там желающих полно. Надо отталкиваться от чего-то конкретного, а не от былых заслуг», — заявила Роднина.

Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. В феврале этого года она вернулась к соревнованиям на чемпионате России по прыжкам.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.