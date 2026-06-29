Тарасова назвала «идиотизмом» условия, в которых россияне выступали на ОИ

Тарасова об отстранении: «Вред нанесли очень большой. Потому что нужны годы, чтобы наша команда была такой, как перед Пекином»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «идиотизмом» условия, в которых российские фигуристы выступали на Олимпиаде-2026.
После Игр-2022 в Пекине сборная России была отстранена от международных соревнований. К Олимпиаде в Милане были допущены двое российских фигуристов в нейтральном статусе — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестые места.
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«И Гуменник, и Аделя катались первый раз в своей жизни на международных соревнованиях, которые называются Олимпийские игры. Ну это же идиотизм. Не участвуя четыре года ни в каких соревнованиях... А они классные ребята. Вред нанесли очень большой. Потому что нужны годы — и они, подлецы, это прекрасно знают, — чтобы наша команда была такой, как перед Олимпиадой (в Пекине-2022). Мы завоевали себе право на три квоты в каждом виде. Сейчас мы начнем с нуля. И они будут очень жестко нас судить. Мы будем стараться, но это нелегко. Каждое место опять будет отвоевываться потом и кровью», — сказала Тарасова в интервью ютуб-каналу «Просто повезло».
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