Тарасова назвала «идиотизмом» условия, в которых россияне выступали на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «идиотизмом» условия, в которых российские фигуристы выступали на Олимпиаде-2026.

© Sports.ru

После Игр-2022 в Пекине сборная России была отстранена от международных соревнований. К Олимпиаде в Милане были допущены двое российских фигуристов в нейтральном статусе — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестые места.