Тарасова раскрыла, как относится к спортсменам, меняющим гражданство

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не видит в этом ничего страшного в смене спортивного гражданства российскими спортсменами. Ее слова передает Sport24.

«Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди. Но они выступают за другую страну, что в этом страшного? Мой патриотический дух никак не уменьшается! А хоккей весь играет там в США и Канаде. Не весь, а лучшие его представители играют там. И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли», — сказала Тарасова.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.