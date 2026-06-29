Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Умер Артур Дмитриев. В московской больнице", - сказал собеседник агентства.

Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.