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ТАСС: умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник.

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев
© ТАСС
"Умер Артур Дмитриев. В московской больнице", - сказал собеседник агентства.
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Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.

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