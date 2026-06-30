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ISU допустил российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе

ТАСС

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

ISU допустил россиян до международных соревнований
© РИА Новости
"Ранее совет ISU ввел защитные защитные меры, в соответствии с которыми до дальнейшего уведомления ни спортсмены, ни официальные лица из России и Белоруссии не приглашались и не допускались к участию в международных соревнованиях, включая чемпионаты ISU и другие мероприятия. Никакие международные соревнования не проводились в России или Белоруссии. Эти меры были прямо оговорены как не являющиеся санкцией, дисциплинарной мерой или решением о дисквалификации, а принятые исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований. Начиная с сезона-2026/2027 защитная мера частично отменяется в той мере, в какой она применяется к фигуристам из России и Белоруссии, чтобы такие фигуристы могли участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без предметов национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов и при соблюдении определенных условий", - говорится в заявлении ISU.
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