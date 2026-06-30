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Энберт о смерти Дмитриева: «Артур Валерьевич был невероятным спортсменом и специалистом. Огромные знания, умения и доброта»

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Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева.

Энберт высказался о смерти олимпийского чемпиона Дмитриева
© Sports.ru

Энберт тренировался под руководством Дмитриева в парах с Катариной Гербольдт и Ксенией Озеровой.

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«С Артуром Дмитриевым мы работали в юниорском спорте. Прекрасный специалист. Легендарный парник, двукратный олимпийский чемпион с разными партнершами – это действительно огромное достижение, которое ему удалось. Человек, который знал парное катание очень хорошо, знал тонкости всех элементов и умел очень точно и очень понятно объяснить это. Конечно, огромная утрата для фигурного катания. Это человек, который действительно знал этот вид спорта очень хорошо. Даже не знаю, что сказать. Это сложный момент, мы с ним хорошо были знакомы. Когда виделись уже после нашей совместной работы, всегда с радостью делились какими‑то впечатлениями. Могли что‑то обсуждать и по технике, и по исполнению элементов, и многие наработки, которые Артур мне показал. Я сейчас транслирую их молодым спортсменам, в парном катании они мне очень помогают. Поэтому, конечно, очень трагичное событие. Артур Валерьевич был невероятным спортсменом и невероятным специалистом. Огромные знания, умения и доброта. Действительно всегда был готов помочь не только своим спортсменам, а в принципе, если видел, что у кого‑то что‑то не получается. Неважно, это конкуренты или нет, в одном вы разряде выступаете или младше, старше. Вообще неважно. Просто видел, что у кого‑то что‑то не получается, и если люди были готовы принять помощь, Артур с радостью помогал. В этом была его огромная сила, в том, что он от чистого сердца делился своими знаниями», – сказал Энберт.
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