Журова высказалась о допуске россиян в нейтральном статусе

Журова о допуске россиян в нейтральном статусе: «Тяжело требовать от ISU, где очень сильное влияние европейских стран, более серьезных решений»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение ISU о допуске россиян в нейтральном статусе.
«Я бы спокойно на это отреагировала. Когда федерации допускают с флагом и гимном, то это идет постепенно. Очень тяжело требовать от ISU, где есть очень сильное влияние европейских стран, каких-то более серьезных решений. Зимние виды спорта – это больше Европа. Рассчитывать на то, что европейцы сразу допустят с флагом и гимном – это маловероятно. Пока мы можем рассчитывать на нейтральный статус, но все постепенно. И не использовать это было бы неправильно. А потом постепенно уговорить европейских коллег допустить с флагом и гимном, а рекомендации МОК – в помощь», – сказала Журова.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Мостовой о Возинье: «Подписалось на него 15 млн человек, но что с ними делать? Если бы я поехал на ЧМ в лучшей форме и забил красивый гол, на меня бы подписалось больше 15 млн»
Диоп о выходе Марокко в 1/8 ЧМ: «Мы мусульманская страна, мы мусульмане. Речь не об отдельных людях – только о Боге. Мы просто хотим поблагодарить Бога»
Нобель встретил блогершу Селин Депт в США и оплатил ей счет в ресторане. Бельгийка не дала интервью, но согласилась на челлендж