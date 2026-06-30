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Журова о допуске россиян в нейтральном статусе: «Тяжело требовать от ISU, где очень сильное влияние европейских стран, более серьезных решений»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение ISU о допуске россиян в нейтральном статусе.

Журова высказалась о допуске россиян в нейтральном статусе
© Sports.ru
«Я бы спокойно на это отреагировала. Когда федерации допускают с флагом и гимном, то это идет постепенно. Очень тяжело требовать от ISU, где есть очень сильное влияние европейских стран, каких-то более серьезных решений. Зимние виды спорта – это больше Европа. Рассчитывать на то, что европейцы сразу допустят с флагом и гимном – это маловероятно. Пока мы можем рассчитывать на нейтральный статус, но все постепенно. И не использовать это было бы неправильно. А потом постепенно уговорить европейских коллег допустить с флагом и гимном, а рекомендации МОК – в помощь», – сказала Журова.
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