ISU может вновь ввести ограничения против россиян, но может и облегчить их допуск
Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте заявил, что решение о допуске российских и белорусских фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе ещё может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с поддержанием безопасности и целостности первенств при участии спортсменов из этих стран.
«Если ISU убедится, что проблем с безопасностью и целостностью соревнований не возникает, то может принять решение о дальнейшем ослаблении ограничений. В случае возникновения таких проблем ISU оставляет за собой право повторно ввести ограничения в полной мере или усилить их», — сообщается в пресс-релизе ISU.
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