Петросян и Гуменник могут попасть на этапы гран-при ISU

Аделия Петросян и Пётр Гуменник могут попасть на этапы Гран-при ISU в новом сезоне
Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник имеют шансы принять участие в этапах Гран-при ISU в следующем соревновательном сезоне после объявления Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.
Петросян и Гуменник занимают 11-е места в топе лучших фигуристов по окончании прошлого сезона, что автоматически делает их запасными на этапы Гран-при, то есть получить возможность заявиться на турнир, если другие фигурист или фигуристка снимутся с соревнования.
Официально список запасных на этапы Гран-при будет опубликован в начале августа 2026 года.
Президент Узбекистана об игре сборной на ЧМ: «Предъявлять необоснованные претензии футболистам, защищавшим честь родины, – не в характере нашего народа. Сейчас особенно важно их поддержать»
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»