Петросян и Гуменник могут попасть на этапы гран-при ISU

Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник имеют шансы принять участие в этапах Гран-при ISU в следующем соревновательном сезоне после объявления Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

Петросян и Гуменник занимают 11-е места в топе лучших фигуристов по окончании прошлого сезона, что автоматически делает их запасными на этапы Гран-при, то есть получить возможность заявиться на турнир, если другие фигурист или фигуристка снимутся с соревнования.

Официально список запасных на этапы Гран-при будет опубликован в начале августа 2026 года.