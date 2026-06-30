Плющенко о допуске фигуристов: «Поздравляем Сихарулидзе и всю федерацию. Мы очень счастливы»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе.
«Всех поздравляем! И главное – поздравляем нашего президента федерации Антона Тариэльевича Сихарулидзе, он проделал огромнейшую работу. И всю федерацию, конечно же, тоже. У нас всегда есть заряженность на результат, все мы очень счастливы. Сейчас тяжело делать какие-то выводы, потому что критерии обозначены абстрактно. Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать четкие выводы. Но все равно мы очень рады! Будет ли трудно возвращаться в плане судейства? Я всегда говорю: надо быть на две головы выше. Не в росте, а в катании! Если на две головы кататься лучше, тогда, конечно, этого хватит. Если будем выступать вровень с фигуристами из других стран, нам будет тяжело», – сказал Плющенко.
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