Костомаров попрощался с умершим олимпийским чемпионом Дмитриевым

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев был сильным и мудрым человеком и в самые трудные моменты помогал словом и делом. Об этом написал в своем Telegram-канале олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
"Артурилло, друг, мой старший товарищ, ты был очень сильным, мудрым и хорошим человеком. Ты много помогал мне в свое время, в самые трудные моменты в спорте - словом, делом, за что я тебе чрезмерно благодарен. Не верится, что это произошло, и это ужасно больно. Спасибо тебе за все", - написал Костомаров.
Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.
В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.
Президент Узбекистана об игре сборной на ЧМ: «Предъявлять необоснованные претензии футболистам, защищавшим честь родины, – не в характере нашего народа. Сейчас особенно важно их поддержать»
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Касильяс о паузах на водопой: «Не кажется ли вам, что разделить игру на 4 периода по 25 минут было бы хорошей идеей? Оставлю это вам на размышление»