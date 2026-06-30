Костомаров попрощался с умершим олимпийским чемпионом Дмитриевым

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев был сильным и мудрым человеком и в самые трудные моменты помогал словом и делом. Об этом написал в своем Telegram-канале олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

"Артурилло, друг, мой старший товарищ, ты был очень сильным, мудрым и хорошим человеком. Ты много помогал мне в свое время, в самые трудные моменты в спорте - словом, делом, за что я тебе чрезмерно благодарен. Не верится, что это произошло, и это ужасно больно. Спасибо тебе за все", - написал Костомаров.

Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой.

В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.