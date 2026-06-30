Свищев оценил решение ISU о допуске россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе.

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– Хорошая новость. Ее некоторое время назад анонсировал Михаил Дегтярев по секрету, это значит, что переговорный процесс проходил хорошо. Я поздравляю наши федерации! Проведена хорошая работа!

Но это только первый шаг, нас это не устраивает и останавливаться на этом нет смысла. Считаю, что нужно добиваться полноценного восстановления спортсменов. Но то, что ребята вернулись и началось это восстановление, это хороший результат. Нужно двигаться вперед и добиваться возвращения наших спортсменов под национальным флагом.

– Верите, что это будет в этом году?

– Я бы очень хотел в это верить и очень на это надеюсь, – сказал Свищев.