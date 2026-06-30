Глейхенгауз высказался о допуске фигуристов

Глейхенгауз о допуске: «Теперь нужно просто работать, постепенно восстанавливать позиции в мировом фигурном катании»
Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об эмоциях после новости о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе.
«Ожидание настолько затянулось, что осталась только вера. Первая эмоция – это радостное волнение и облегчение. Но сразу появляются мысли: как все будет дальше, сколько юниоров смогут поехать и на какое количество этапов. И юниорам, и взрослым нужно набирать рейтинг, выступать на турнирах серии B. Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс будет невероятной», – сказал Глейхенгауз.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Что касается адаптации, то здесь все индивидуально. Есть опытные спортсмены, которые все эти годы ждали возвращения на международную арену, а для юниоров это будет первый международный опыт, примерно так же, как когда-то начинали свой путь все наши звезды. Но это, скорее, первые тренерские мысли. Если смотреть глобально, главное, что это произошло», – добавил специалист.
Спортс: главные новости
Вратарь Парагвая Хиль о пенальти с Германией: «Мы проанализировали каждого игрока, каждую деталь – благодаря этому я не справился лишь с двумя ударами»
Мостовой о Возинье: «Подписалось на него 15 млн человек, но что с ними делать? Если бы я поехал на ЧМ в лучшей форме и забил красивый гол, на меня бы подписалось больше 15 млн»
Диоп о выходе Марокко в 1/8 ЧМ: «Мы мусульманская страна, мы мусульмане. Речь не об отдельных людях – только о Боге. Мы просто хотим поблагодарить Бога»