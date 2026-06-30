Тренер Соколовская не может радоваться допуску фигуристов

Тренер Светлана Соколовская пока не может радоваться новости о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе к международным соревнованиям из-за смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Об этом она заявила ТАСС.
Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
"Я не могу сейчас думать и говорить о нашем допуске и радоваться, это правда хорошая новость, это колбочка с кислородом. Просто практически в один день новости полярные, смерть Артура... Мы вместе росли, тренировались на одном катке в Норильске. Наши отцы вместе работали и хорошо общались. Также с нами выросла и тренировалась Лена Новикова, президент федерации Московской области. Мы сегодня с ней созвонились, и детство пронеслось в памяти. Поэтому о допуске я подумаю чуть позже. Спасибо за понимание", - сказала Соколовская.
Ранее ТАСС сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2026/27.
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