Тренер Соколовская не может радоваться допуску фигуристов

Тренер Светлана Соколовская пока не может радоваться новости о допуске российских фигуристов в нейтральном статусе к международным соревнованиям из-за смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Об этом она заявила ТАСС.

Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

"Я не могу сейчас думать и говорить о нашем допуске и радоваться, это правда хорошая новость, это колбочка с кислородом. Просто практически в один день новости полярные, смерть Артура... Мы вместе росли, тренировались на одном катке в Норильске. Наши отцы вместе работали и хорошо общались. Также с нами выросла и тренировалась Лена Новикова, президент федерации Московской области. Мы сегодня с ней созвонились, и детство пронеслось в памяти. Поэтому о допуске я подумаю чуть позже. Спасибо за понимание", - сказала Соколовская.

Ранее ТАСС сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования сезона-2026/27.