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В США не удивились возвращению российских фигуристов на международные старты

Газета.Ru

Американский аналитик Джеки Вон заявил, что допуск российских фигуристов на международные старты не стал сюрпризом. Его слова приводит Sport24.

В США не удивились возвращению российских фигуристов на международные старты
© Газета.Ru
«Мне кажется, большинство поклонников фигурного катания во всем мире больше интересует не сам допуск россиян, а то, кто именно сможет соревноваться на международных стартах. Так ведь было и в случае с Олимпиадой, поэтому, скорее всего, сейчас это наиболее интригующий момент», — указал он.
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30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание). На ОИ-2026 Петросян и Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

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