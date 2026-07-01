В ISU выразили соболезнования в связи со смертью Дмитриева

Вклад в развитие фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева как атлета и тренера будут помнить поколения спортсменов и болельщиков. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

"Международный союз конькобежцев с прискорбием узнал о кончине Артура Дмитриева, двукратного олимпийского чемпиона и одного из самых выдающихся фигуристов в истории нашего вида спорта. Выдающиеся достижения Артура, в том числе то, что он стал единственным фигуристом-парником, выигравшим олимпийское золото с двумя разными партнерами, обеспечили ему место в истории фигурного катания, - сообщили в пресс-службе. - Его вклад в этот вид спорта как спортсмена, так и позже как тренера, будут помнить поколения фигуристов и болельщиков".

"От имени ISU мы выражаем наши искренние соболезнования его семье, друзьям и всем тем, кто имел честь знать его и работать с ним", - добавили в пресс-службе.

Дмитриев - первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м - с Оксаной Казаковой. В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.