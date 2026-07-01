Медведева анонсировала шоу в стиле дискотеки 90-х

Евгения Медведева анонсировала ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х
Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала своё ледовое шоу в стиле дискотеки 90-х. Мероприятие состоится 2 октября на ЦСКА Арене.
«Друзья, рада объявить, что 2 октября 2026 года на «ЦСКА Арене» состоится наше ледовое шоу «Дискотека 90-х на льду». Многим понравилась концепция дискотеки на льду 00-х в прошлом году, когда мы объединили фигурное катание, живую музыку и танцы. Специально для проекта на льду был построен полноценный танцпол для зрителей, и в этом году мы снова это сделаем! НО! На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых — время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Помимо звёзд фигурного катания мы пригласим культовых артистов 90-х. Мы учтем все минусы прошлогоднего шоу. Нас снова ждёт танцпол, DJ, но в этот раз мы сделаем значительно более масштабное визуальное оформление: новые световые решения, большой экран с современной графикой и мультимедийные элементы, которые помогут объединить передовые технологии с эстетикой девяностых. Полный состав и подробности объявим позднее", — написала Медведева а телеграм-канале.
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