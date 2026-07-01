Роднина отреагировала на заявление Литвы про допуск россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что Федерация фигурного катания Литвы никого не удивила заявлением о допуске российских фигуристов.

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Ранее литовская федерация осудила допуск российских спортсменов в нейтральном статусе.

— Почувствовали себя великой федерацией фигурного катания! Учитывая, что все последние десятилетия самостоятельные балтийские государства из бывших республик СССР всегда выступают против России по любому вопросу, будь то экономика, бизнес или фигурное катание, думаю, они никого не удивили. Я бы скорее удивилась, если бы они это молча приняли, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе в сезоне‑2026/27, а также разрешил участие в командных соревнованиях.