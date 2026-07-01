Сын Плющенко получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан

По данным источника РИА Новости, специальный документ Clearance Certificate был получен Плющенко в среду. Его выдают только при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил, что у 13-летнего фигуриста есть азербайджанский паспорт.

Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В мае этого года стало известно, что он получил открепление от ФФККР и намерен выступать за Азербайджан.