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Чемпионка мира фигуристка Анастасия Мишина вышла замуж

Чемпионат.com

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж сегодня, 2 июля.

Фигуристка Мишина вышла замуж
© РИА Новости

Избранником Мишиной стал учитель физкультуры и классный руководитель в школе, также работающий тренером по баскетболу Андрей Пушняков.

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Мишиной 25 лет, она родилась в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Москвиной.

«Мы поздравляем Настю и ее супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — написала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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