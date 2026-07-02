Фигуристка Мишина вышла замуж

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, вышла замуж сегодня, 2 июля.

Избранником Мишиной стал учитель физкультуры и классный руководитель в школе, также работающий тренером по баскетболу Андрей Пушняков.

Мишиной 25 лет, она родилась в Санкт-Петербурге, тренируется под руководством заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Москвиной.