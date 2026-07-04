Плющенко рассказал, что работал над четверным акселем еще 20 лет назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко работал над четверным акселем еще около 20 лет назад, задолго до того, как этот прыжок впервые был исполнен на соревнованиях. Об этом он рассказал на Дне московского спорта.

"Илья Малинин сейчас номер один в мире, первый фигурист, который сделал аксель в 4,5 оборота. Все говорят, что это невозможно. Но еще 20 лет назад я учил этот элемент. Я не делал его, но учил уже тогда. Малинин сделал", - сказал Плющенко.

Малинину 21 год, он является трехкратным чемпионом мира. Американец стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок ISU.