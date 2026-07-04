Ягудин считает смешным благодарить ISU за допуск российских спортсменов

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин считает смешным благодарить Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск российских спортсменов, поскольку они должны выступать на международных турнирах без специального допуска. Об этом он заявил на Дне московского спорта.
Ранее ТАСС сообщал, что ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
"Слава богу, что ISU разрешил нашим фигуристам выступать на международной арене, и спасибо им большое. Хотя так смешно в данный момент говорить им спасибо за то, что должно быть. И с этого момента начинается новая страница в нашем фигурном катании. Перспективы и таланты всегда были и будут", - сказал Ягудин.
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