Ягудин фразой Ольги Бузовой дал совет любителям фигурного катания

Чемпион Олимпийских игр — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин процитировал певицу Ольгу Бузову, когда его попросили дать совет любителям фигурного катания.

«Надо жить, как во фразе великих людей, нашей известной певицы Ольги Бузовой: «Жизнь одна, кайфуйте, ничего не бойтесь». У меня, конечно, не такие вокальные данные, но всё же», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002).

После завершения карьеры Ягудин начал активно вести медийную карьеру: играть в театре, вести программу «Ледниковый период» и другие, а также комментировать российские соревнования по фигурному катанию.