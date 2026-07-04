Ягудин фразой Ольги Бузовой дал совет любителям фигурного катания
Чемпион Олимпийских игр — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин процитировал певицу Ольгу Бузову, когда его попросили дать совет любителям фигурного катания.
«Надо жить, как во фразе великих людей, нашей известной певицы Ольги Бузовой: «Жизнь одна, кайфуйте, ничего не бойтесь». У меня, конечно, не такие вокальные данные, но всё же», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.
Алексей Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002) и трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002).
После завершения карьеры Ягудин начал активно вести медийную карьеру: играть в театре, вести программу «Ледниковый период» и другие, а также комментировать российские соревнования по фигурному катанию.
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