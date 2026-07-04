Плющенко: «Видимо, я не такой талантливый, как Ягудин, но работящий»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко назвал Алексея Ягудина суперталантливым фигуристом.
Плющенко и Ягудин были конкурентами на льду. На Олимпийских играх‑2002 Ягудин выиграл золото, Плющенко тогда завоевал серебро.
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— У меня был один конкурент — Леша Ягудин. Мы учили тройной аксель, ему он дался за неделю, а я учил полтора года. Суперталантливый! Я, видимо, не такой талантливый, но работящий, — передает слова Плющенко корреспондент «Матч ТВ».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014 — в команде), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002, 2010), трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырехкратный победитель финала Гран‑при. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финала Гран‑при.
В субботу в «Лужниках» проходит фан‑встреча Плющенко в рамках Дня Московского спорта.
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