Косторная и Куница показали, как работают над произвольной программой «Мастер и Маргарита»

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Алена Косторная и Георгий Куница показали, как работают над произвольной программой «Мастер и Маргарита».

© Чемпионат.com

В предстоящем сезоне-2026/2027 спортивная пара будет выступать со старой произвольной программой «Мастер и Маргарита», которая была поставлена к сезону-2024/2025.

В 2023 году Алёна Косторная заявила о переходе из одиночного катания в парное. Позднее фигуристка вышла замуж за Георгия Куницу, который стал её партнёром. Косторная и Куница не участвовали в соревнованиях с осени 2024 года из-за беременности Алёны. В сентябре 2025-го у пары родился сын Дмитрий.