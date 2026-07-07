Костомаров планирует провести юбилейное шоу

Олимпийский чемпион Роман Костомаров планирует организовать шоу по фигурному катанию на свое 50-летие. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я не знаю, может быть, и буду [кататься в ближайшее время], - сказал Костомаров. - Но пока ничего точного нет. Точно буду кататься, когда мне в следующем году исполнится 50 лет. Будет юбилей и, скорее всего, какое-то шоу, где наверняка еще раз выйду и с Татьяной Навкой, и какой-то номер откатаю с Оксаной [Домниной]. Насколько это возможно".

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы. 22 августа того же года Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в конце номера своей супруги Домниной.