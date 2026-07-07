Авербух высказался о возвращении Валиевой в спорт

Илья Авербух: «Было бы странно, если бы такая фигуристка, как Валиева, не ставила бы цель выступить на Олимпиаде. Не вижу проблем в ее возрасте»
Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух высказался о возвращении в спорт после дисквалификации Камилы Валиевой.
«Безусловно, Камила — талантливейшая девушка. Абсолютно все в ее руках. Любой фигурист стремится к выступлению и победе на Олимпиаде. Мы знаем, что Камила вернулась и мы желаем ей только побед и успехов. Было бы странно, если бы такая фигуристка, как Валиева, не ставила бы цель выступить на Олимпиаде. Все логично и гармонично. Наше дело — поддержать ее. Валиевой на момент Олимпиады-2030 будет уже 24 года? Я точно не вижу в этом проблем», — сказал Авербух.
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