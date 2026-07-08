Авербух ответил, будет ли получать нейтральный статус

Илья Авербух: «О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми все непросто»
Хореограф Илья Авербух рассказал, что не будет получать нейтральный статус.
«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми все непросто. Мы ведь так и не получили объяснений, почему Степанова с Букиным и Мишина с Галлямовым не были допущены к Олимпиаде. Есть вероятность, что и сейчас мы увидим подобные примеры. Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Лично я за себя не волнуюсь, потому что мое нахождение рядом со спортсменами не так важно, как присутствие их тренера. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», – сказал Авербух.
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