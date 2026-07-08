Российские юниоры получили квоту на этап гран-при в Турции

Российские юниоры получили квоту на этап юниорского ГП ISU в парах в Турции — источник
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоту для российских пар на юниорский этап Гран-при в Анкаре (Турция), сообщает телеграм-канал Лапидарность.
Ранее стало известно, что россияне также получили три квоты на участие в юниорском гран-при в Бангкоке (Таиланд), где смогут выступить по одному участнику в соревнованиях у юношей, девушек и танцевальных дуэтов. Также российские фигуристы примут участие во всех четырёх видах программы на этапе в китайское Сиане.
7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.
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