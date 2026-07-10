Тарасова раскритиковала ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Международный союз конькобежцев (ISU) за допуск россиян к турнирам только в нейтральном статусе, передает Sport24.

«Если МОК установил правила, в ISU должны им следовать. Как можно не принимать во внимание такое заявление? Очевидно, что с этой несправедливостью нам нужно бороться», — сказала Тарасова.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить действие санкций в отношении Олимпийского комитета России и дал рекомендацию всем спортивным федерациям отменить ранее введенные ограничения для российских атлетов, признав прежние правила утратившими силу.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.