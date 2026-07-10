Алиев рассказал о совмещении тренерской деятельности с тренировками

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев рассказал о совмещении тренерской деятельности с собственными тренировками.

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– Многие знают, что со мной случилось, и, исходя из этого, мне не хотелось отсиживаться дома просто так. Поэтому я решил уйти в тренерскую деятельность, чтобы как-то убить время, помочь ребятам достигать новых результатов. Сейчас здесь на сборах [группы Евгения Рукавицына в Тбилиси] я тоже это практикую с некоторыми группами и даже со старшими. Просто через свой взгляд, свою призму пытаюсь помочь другим ребятам достигать результатов.

Сейчас стал намного проще к этому относится, изначально другие представления были. Тут нужно разделять, смотря в каком ты амплуа – ведешь полноценно группу, и ты в ответе за них, или как некий куратор. Это совершенно разные вещи.

Это здорово, это обмен информацией. Какая-то особая энергетика, потому что ты все равно за то, чтобы другой человек научился кататься и дать ему новый материал, делишься знаниями, опытом. Потому что на моем пути встречалось много различных турниров, сборов – это все опыт, которым хочется поделиться. А если человек, воспитанник, спортсмен впитывающий здорово, ты сразу видишь результат, и тебя это начинает классно поднимать внутри.

– Главное отличие взгляда тренера на фигурное катание от взгляда фигуриста?

– Я начал здесь как спортсмен к своим неудачным тренировкам относиться иначе. Возможно, это из-за того, что я начал смотреть на это все дело под призмой тренера. Мое отношение к спорту сейчас осталось таким же, но на неудачи я смотрю чуть легче, чем раньше. Не посыпаю голову пеплом, не пытаюсь вогнать себя в угол. Я хладнокровно принимаю положение и свое состояние. В общем, научился разделять эти вещи.

Конечно, когда ты исключительно в спорте и только спортсмен, если я забуду про тренерскую деятельность, я начну опять уходить в некую утопию. Тут главное уметь держать холодную голову. Но мне это помогает сейчас именно для самого себя. Я вижу это все со стороны, слышу, что проговариваю, и параллельно кладу потом это все в тренировках на себя, и мне становится проще справляться с какими-то моментами.

– Это не отвлекает тебя от твоей основной деятельности как спортсмена?

– Я уверен, что это рано или поздно со мной бы случилось, и раз это случилось сейчас, значит, так надо. Конечно, может быть, какие-то моменты меня отвлекают от спорта, но я не готов сейчас оставить тренерскую деятельность, потому что там я восполняю что-то внутреннее. Не готов я сейчас сесть и полноценно уделить время тренировочному процессу, потому что физически это сделать очень тяжело.

Сейчас это как будто бы самый удобный формат, в котором я могу работать. Когда я тренирую, я немножко отдыхаю от физической нагрузки, а когда я тренируюсь, я немножко отдыхаю от ментальной нагрузки. Это две взаимозаменяемые для меня вещи, поэтому у меня классное время сейчас, – сказал Алиев в интервью Первому каналу.