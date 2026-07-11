Плющенко объяснил переход сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил переход сына Александра в сборную Азербайджана по фигурному катанию. Об этом сообщает Lotus Media.
По словам Плющенко-старшего, фигурист в России был никому не нужен.
«Говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Еще раз говорю, что если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания», — заявил Плющенко.
Экс-фигурист добавил, что в Азербайджане Александр сможет выйти на международный уровень.
«Потому что, конечно, у нас здесь идет деградация, честно скажу», — отметил бывший спортсмен.
21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее его отец, Плющенко-старший, неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.
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