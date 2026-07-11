Евгений Плющенко считает, что его сын был никому не нужен в России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что его сын Александр был никому не нужен в российском фигурном катании. Его комментарий опубликован на странице Lotus Media в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее ТАСС сообщал, что Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

"Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

Международный союз конькобежцев в конце июня допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.