Российская фигуристка объяснила, почему променяла ЦСКА на академию Плющенко

Российская фигуристка Вероника Яметова назвала нехватку тренировочного льда в ЦСКА одной из главных причин своего перехода в академию Евгения Плющенко.
Ее слова передает My Way Sport.
«После финала Гран-при этого сезона я задумалась над тем, продолжать ли мне кататься дальше. Выбор стоял между возвращением в Екатеринбург и тем, чтобы остаться в Москве. Было неудобно. Я бы сказала, что это одна из центральных причин перехода. В итоге поразмыслила, решила остаться еще на год и пойти в «Ангелы Плющенко»», — рассказала Яметова.
По словам спортсменки, после обрушения крыши второго катка ЦСКА на оставшемся льду стало мало места и времени. Она также рассматривала завершение карьеры или возвращение в Екатеринбург.
Яметова тренировалась у Сергея Давыдова и заняла 12-е место на чемпионате России в прошлом сезоне.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.
Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.
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