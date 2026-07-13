Мать Костылевой: мы сделали из Лены бойца

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, рассказала о настрое дочери на старты.

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– Во время соревнований вы как-то настраиваете Лену на старт?

– Сейчас у Лены в основном крупные старты, куда родителей не пускают. То есть мы приходим из гостиницы, заходим в холл, спортсмены идут налево, родители – направо. На льду она всегда ищет глазами, где я сижу. Она очень любит осмотреть зал, трибуны. Когда Лена выходит на лед, всегда смотрит на обстановку, как зрители принимают, как девочки катаются. Этому ее я научила, чтобы она так настраивалась.

У Лены очень спокойная психика, мы сделали из нее бойца в детстве. Для нее каждый старт – это праздник. Она очень любит накраситься, навести красоту, потом после соревнований пойти в кафе, где-то отпраздновать. Для нее соревнования – это не наказание, а радость!

– Вы же на соревнованиях тоже переживаете? Как сами себя успокаиваете?

– Несколько раз у меня было волнение страшное. Я считаю, что оно шло извне, от человека, который сидел рядом, это черная магия. Я клянусь: на прыжковом турнире передо мной ровно на один ряд сидел мужчина в сером пальто, у него был черный кулек с чем-то. Я когда это заметила, села прямо перед ним и потихоньку начала читать молитву, говорить: «Господи, помоги моей девочке». Таким образом, я себя успокоила. Лена выступила, он поднялся и ушел.

– Последний сезон Лены можно же назвать в целом удачным? Как вы реагировали на её победы на главных стартах? Какие слова ей говорили, когда узнавали, что она первая?

– Я кричала от радости, когда понимала, что уже все. Когда она выходила со льда, оставалось только обнять и поцеловать.

– А если случаются какие-то трудности, как помогаете Лене с ними справляться?

– У меня достаточно строгие методы, я стараюсь ее мотивировать. Фигурное катание – это в первую очередь дисциплина.

– Быть мамой фигуристки – это для вас гордость?

– Да, это для меня большая гордость. У меня дочь – лучшая фигуристка страны, конечно, я этим очень горжусь! И я делаю все, чтобы Леночка могла кататься, выходить на старты и побеждать, – сказала Костылева-старшая.